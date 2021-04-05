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Школьника не пустили на уроки из-за нежелания носить неудобные ботинки

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Фото: Antonio Solano / Legion-media.ru

Ученика академии Oasis Wintringham Academy в Гримсби отстранили от занятий за нежелание ходить на уроки в неудобной обуви. Соответствующая история появилась на Grimsby Telegraph.

По словам отца 12-летнего Кайла Рама (Kyle Rahme) Ричарда (Richard), его сын пришел домой из школы с дыркой в ботинке. В связи с этим, на следующий день мужчина отправил его на учебу в спортивных кроссовках. «Его туфли выглядели не так уж плохо, но это не повод ходить с дыркой. За выходные я побывал во многих супермаркетах, но не смог найти ни одной подходящей пары для Кайла. В идеале, конечно, обувь нужно подбирать в специализированных магазинах, но из-за пандемии коронавируса в нашем городе все закрыто», — подчеркнул Ричард.

Согласно материалу, директор школы попросил Кайла снять кроссовки и надеть туфли, которые предоставляет учебное заведение. Мальчик объяснил, что эта обувь — неудобная, и что у него сильно болят ноги. Однако замечание мальчика проигнорировали. Его заставили остаться в выданных туфлях, а в противном случае — не посещать уроки.

Узнав об этом, отец решил лично связаться с руководством школы: «Я сам позвонил директору чтобы объяснить, что до конца семестра осталось два дня, и нет ничего страшного в том, что Кайл пару раз придет в кроссовках. Мне ответили, что правила есть правила, и что его придется отстранить от занятий, если он не наденет предоставленную академией обувь». После этого мужчина принял решение не пускать сына на уроки в течение оставшегося ученого периода.

Представитель школы дал комментарий по поводу случившегося. «Наша школа давно установила правила, касающиеся униформы и обуви. Если у наших студентов нет подходящей одежды, мы выдаем им все необходимое. Если предоставленные вещи не соответствуют индивидуальным потребностям ученика, мы будем искать выход из сложившейся ситуации», — заявил он.

Ранее в марте ученика неделями не пускали в школу из-за неподходящей обуви. Как сообщает издание, 12-летнему Вацлаву Каради (Vaclav Carady) не разрешили присутствовать на уроках в первый учебный день после окончания карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Выяснилось, что туфли мальчика не соответствовали школьной форме, которую должны носить все ученики.

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