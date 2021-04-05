Россия
 
Последние новости
В янтаре нашли средство против неизлечимых болезней
В Белоруссии 109 силовиков заявили о моральном ущербе из-за акции протеста
В Минздраве объяснили необходимость вакцинации онкобольных от коронавируса
Россиянок не оказалось среди задержанных за голые фото в Дубае
Лещенко перенес четыре сердечных приступа после коронавируса
Украина пригрозила наказать «самых хитрых» предпринимателей за работу в локдаун
Россияне променяли карьерный рост на прибавку к зарплате
Российские мастера разорвали и обокрали салон Rolls-Royce как у Джона Леннона
Расчленившего жену петербуржца освободили от уголовной ответственности
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин подписал закон о президентских сроках

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий ему право вновь баллотироваться на высший пост. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Госдума приняла соответствующий закон о президентских сроках 24 марта. Документ разработан для реализации одного из новых положений Конституции РФ, согласно которому ограничение числа сроков применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, Путин имеет право баллотироваться еще на два срока.

Законом также ужесточаются требования к кандидатам на высший пост. Так, президентом может быть избран россиян не моложе 35 лет, который постоянно проживал на территории страны не менее 25 лет, а также при условии, что он не является или никогда не являлся гражданином другого государства.

Документ также уточняет нормы закона о выборах депутатов Госдумы. Так, осужденные за преступления средней тяжести не могут претендовать на депутатский мандат в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин ужесточил наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов
Совфед одобрил закон о президентских сроках
Госдума приняла закон о президентских сроках