Путин подписал закон о госзащите силовиков

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень лиц, подлежащих государственной защите. Инициатива предусматривает включение в число таких лиц отдельных представителей силовых структур. Соответствующий документ опубликован на официальном онлайн-портале правовой информации.

Изменения зафиксированы в законе «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Инициатива предусматривает включение в число имеющих право на госзащиту участвовавших в борьбе с терроризмом служащих Вооруженных сил страны, госслужащих внешней разведки, участников спецопераций, а также сотрудников Росгвардии, участвующих в охране общественного порядка и обеспечивающих общественную безопасность.

Ранее 5 апреля глава государства ужесточил наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. За публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне нарушителям грозит до трех лет колонии или штраф в размере до трех миллионов рублей.