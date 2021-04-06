Россия
 
Последние новости
Шойгу объявил проверку боевой готовности российской армии
Родившую от школьника россиянку приговорили к колонии
Француженки массово потребовали больше прав на аборты
Среди американских военных зафиксировано рекордное количество самоубийств
Депутата обокрали в московском фитнес-клубе 
Россиянин столкнул пассажира метро на рельсы и попал на видео
Названо число украинок среди задержанных в Дубае за обнаженную съемку
Украинская разведка обвинила Россию в стягивании войск к границе
В США назвали «Бурлак» секретной заменой Т-14 «Армата»
Новости партнеров
Прослушать новость

Инфекционист оценил возможность резкого роста заболеваемости COVID-19 в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России не ожидается резкого роста заболеваемости COVID-19. Так возможность скачка оценил инфекционист Николай Малышев, передает РИА Новости.

«Я думаю, что все-таки его не будет — значительного, существенного повышения заболеваемости», — сказал он.

По его словам, заболеваемость в России держится на относительно стабильном уровне, но она растет в окружающих странах. Малышев добавил, что Россия находится в «состоянии относительного покоя», а заболеваемость держится на постоянных цифрах.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России существует вероятность третьей волны коронавируса. Он уточнил, что специалисты связывают будущий подъем заболеваемости COVID-19 в стране с новой волной на Западе.

Мишустин призвал россиян сделать прививку от коронавируса, не полагаясь на авось и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой к 9 апреля подготовить новые меры против коронавируса. Премьер также заявил о необходимости изучать новые штаммы вируса, чтобы не допустить их распространения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России выявили 8328 новых случаев коронавируса
Мишустин поручил подготовить новые меры против коронавируса
Мишустин обратился к россиянам в связи с вакцинацией от COVID-19