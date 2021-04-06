Инфекционист оценил возможность резкого роста заболеваемости COVID-19 в России

В России не ожидается резкого роста заболеваемости COVID-19. Так возможность скачка оценил инфекционист Николай Малышев, передает РИА Новости.

«Я думаю, что все-таки его не будет — значительного, существенного повышения заболеваемости», — сказал он.

По его словам, заболеваемость в России держится на относительно стабильном уровне, но она растет в окружающих странах. Малышев добавил, что Россия находится в «состоянии относительного покоя», а заболеваемость держится на постоянных цифрах.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России существует вероятность третьей волны коронавируса. Он уточнил, что специалисты связывают будущий подъем заболеваемости COVID-19 в стране с новой волной на Западе.

Мишустин призвал россиян сделать прививку от коронавируса, не полагаясь на авось и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой к 9 апреля подготовить новые меры против коронавируса. Премьер также заявил о необходимости изучать новые штаммы вируса, чтобы не допустить их распространения.