16-летняя девушка поехала учиться в другую страну и умерла перед возвращением

Девушка из Ирландии отправилась в Испанию с целью учебы и умерла перед возвращением домой. Об этом пишет Irish Mirrror.

16-летняя Аллана Данн (Allanah Dunn) из Каррикминес, пригород Дублина, поехала по программе студенческого обмена в испанскую Гранаду. Подросток прожила в другой стране несколько месяцев, а после завершения обучения решила остаться в городе еще на несколько недель.

19 марта Данн упала с пятиметровой стены и получила серьезные травмы. Ее друзья вызвали скорую помощь, подростка госпитализировали. Врачи боролись за ее жизнь почти две недели, но ирландка скончалась.

Ранее в марте 15-летняя девочка из Шотландии отправилась в одиночку сплавляться на каяке по реке и утонула, не справившись с течением. Службы экстренной помощи получили сообщение о том, что каякер борется с мощным течением реки. Тем не менее спасатели не успели вовремя помочь подростку.