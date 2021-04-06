Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает «Интерфакс».

В правительстве сообщили, что премьер чувствует себя нормально и находится на самоизоляции. Он работает дистанционно.

По данным Минздрава страны, за минувшие сутки после было выявлено 897 зараженных коронавирусом, умерли 10 пациентов.

В Грузии действуют жесткие карантинные ограничения. На этом фоне приезд в Тбилиси российского телеведущего Владимира Познера, который решил отметить там день рождения, вызвал акцию протеста. Некоторым гражданам также не понравились слова журналиста о том, что Абхазия никогда не станет частью Грузии.