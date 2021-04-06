Российские производители окажутся вне закона

Компании, имеющие статус российских производителей, окажутся вне действия новой версии закона, сообщают «Ведомости». Власти собираются ввести новый термин — «российский разработчик».

Инициатива принадлежит экспертному совету по развитию радиоэлектронной промышленности при Госдуме, с письмом которого ознакомилось издание. Совет предлагает комплексно переработать нормативную базу, в результате чего изменятся порядок и условия признания той или иной компании российскими.

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Главное изменение будет заключаться в упразднении термина «российский производитель» и внедрения «российского разработчика». По нынешним правилам, для получения статуса российского производителя компании достаточно быть налоговым резидентом России или одной из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который также входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

В новой редакции закона предлагается прописать, что российским разработчиком признается любая компания, владеющая патентами на определенные технологии, служащие базой для создания добавленной стоимости и извлечения прибыли.

Также будут разграничены понятия «промышленная продукция российского происхождения» (когда при производстве использованы технологии, принадлежащие российским компаниям) и «промышленная продукция, произведенная на территории РФ» (не менее половины производственных операций совершены в России).

Предлагаемые изменения в законодательстве продиктованы внедрением нового налогового режима для отечественных разработчиков программного обеспечения, электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции. С начала 2021 года налог на прибыль для них составляет 3 процента вместо стандартных 20 процентов, а ставка страховых взносов — 7,6 процента вместо прежних 14 процентов.