Врач раскрыл единственный способ избежать похмелья

Врач-гастроэнтеролог Алексей Буеверов раскрыл единственный способ избежать похмелья. Об этом профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии МГМУ имени Сеченова рассказал в беседе с «АиФ».

По его словам, избежать похмелья можно только, если человек не превышает свою индивидуальную дозу. Врач отметил, что при употреблении алкоголя следует хорошо закусывать, причем не только жирным, и тогда можно будет уменьшить страдания на утро. При этом эксперт рекомендует избегать алкоголя с избытком высших спиртов, такого как дешевое вино в коробках или плохо перегнанный самогон.

Гастроэнтеролог также добавил, что отсутствие похмелья после употребления спиртного является плохим сигналом и может свидетельствовать о развитии первой стадии алкоголизма.

Ранее ученые раскрыли, что степень опьянения зависит не только от количества выпитого, но и от индивидуальных особенностей. Например, у тех, кто ест много фруктов, этиловый спирт расщепляется быстрее из-за высокой активности специальных ферментов.