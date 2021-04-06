Захарова уличила МИД ФРГ в распространении фейков про Крым

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уличила МИД ФРГ в распространении исторических фейков. Она написала об этом на своей странице в Facebook.

Захарова указала на то, что в ролике англоязычной газеты Kyiv Post, посвященном истории Крыма и крымских татар, были использованы кадры, не имеющие никакого отношения к теме: фотографии, на которых узников еврейского гетто в Польше отправляют в лагерь смерти.

Фильм, опубликованный изданием, распространила НПО «Европейская солидарность. Крым», которую спонсирует германский МИД. Его также разместил у себя американский аналитический центр «Атлантический совет».

«Способность киевских пропагандистов любую трагедию превратить в фарс и на этот раз их не подвела. Мало того, что использовали фотографии евреев, они решили добавить к своему сюжету материалы с (...) польскими солдатами», — добавила Захарова.

Крымский полуостров до 1954 года находился в составе РСФСР. Окончательно он вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав человека, ее поддерживают страны Запада. Российские власти отвергают эти обвинения.