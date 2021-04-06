Рыболов поймал большого чукучана и побил державшийся 33 года рекорд

В американском штате Монтана побит рекорд по ловле чукучанов, державшийся 33 года. Об этом сообщает KPAX-TV.

26 марта рыболов Джейкоб Бернхардт (Jacob Bernhardt) из города Грейт-Фолс, штат Монтана, поймал в реке Миссури обыкновенного чукучана длиной 51 сантиметр. Вес рыбы составил 1,55 килограмма.

До сих пор считалось, что самый большой чукучан в Монтане был пойман в 1988 году и весил 1,48 килограмма, то есть на 70 граммов меньше. Новый рекорд, поставленный Бернхардтом, был признан департаментом парков, природных и рыбных ресурсов штата.

В апреле сообщалось, что житель американского города Поплар-Блафф, штат Миссури, поймал пятнистого чукучана рекордного размера. Рыболов утверждает, что перед этим потратил немало времени на изучение повадок этой рыбы.