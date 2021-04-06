На российском ТВ назвали условие применения Россией ядерного оружия

Военный обозреватель Михаил Ходаренок в эфире политического ток-шоу на канале «Россия 1» назвал условие, при котором Россия могла бы применить ядерное оружие. Выпуск «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым» опубликован на YouTube.

Участники ТВ-передачи обсуждали ситуацию с обострением военного конфликта в Донбассе. Так, Соловьев допустил вероятность прямого столкновения войск НАТО и российских военных, из-за чего «400 тысяч россиян в Донбассе окажутся под угрозой уничтожения».

«От подобного сценария нам по возможности надо воздержаться. Геополитическая ситуация в настоящее время для нас не самым лучшим образом характеризуется», — высказался в ответ Ходаренок. Соловьев констатировал, что «если Россия сдаст Донбасс, то путинский электорат не сможет этого понять».

Ведущий после этого спросил эксперта, насколько скоро возможен ядерный конфликт между сторонами. «Это сугубо мои оценочные суждения. Любой конфликт может быть прекращен угрозой с нашей стороны о применении хотя бы тактического ядерного оружия», — подчеркнул обозреватель.

Ходаренок считает, что важно и то, насколько убедительно российское руководство «сформулирует этот посыл, этот вызов». «Вполне возможен демонстрационный ядерный взрыв в пустынных водах мирового океана, но не настолько пустынных, чтобы его не было видно. Вот таким образом», — добавил гость программы.

В ответ на это Соловьев задался вопросом: «Так может с этого прямо сейчас и начать?» Затем ведущий уточнил, что Пентагон и другие американские структуры в своих заявлениях призывают Россию «не сметь дергаться, чтобы могли делать все что хотят». «Это вопрос просчитывания политической воли России», — заключил Соловьев, рассуждая о ядерном взрыве.

В начале апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно в последние недели заявлял об участившихся провокациях со стороны Украины на линии разграничения.