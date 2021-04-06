В Запорожье отменили региональный статус русского языка

Запорожский окружной административный суд отменил решение о закреплении русского языка в статусе регионального. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Теперь государственным и муниципальным служащим, а также депутатам местных советов будет запрещено использовать русский язык на работе, в документообороте, а также при коммуникации с местными жителями. Отмечается, что решение суда может быть обжаловано всеми участниками дела.

Согласно украинскому законодательству, статус языка национальных меньшинств может быть закреплен в качестве регионального, если его используют не менее десяти процентов населения в области. После 2014 года большинство регионов страны упразднили местные нормативные акты, позволяющие осуществлять такую процедуру в отношении русского языка.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский язык защищен на государственном уровне и новые языковые законы, направленные на его поддержку, неактуальны. «Все, кто поднимают вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви, — это все люди, которые хотят "хайпануть" временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей», — считает он.