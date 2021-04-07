50-летняя ведущая вновь снялась без штанов и порадовала поклонников

Британская телеведущая Аманда Холден поделилась фото в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 50-летняя знаменитость позирует с распущенными волосами, в удлиненной белой рубашке на террасе, на фоне цветущих деревьев. На фото Холден без штанов и обуви. Публикация собрала 45 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид телеведущей в комментариях. «Выглядишь превосходно, моя дорогая! Ты вся сияешь!», «Как всегда великолепна!», «Прекрасная фотография!», «Ты чудесно выглядишь, Аманда!», «Ты наша прекрасная королева!» — писали они.

В апреле Аманда Холден снялась в джакузи и взволновала поклонников. На фото звезда с распущенными волосами и в купальнике изумрудного цвета бренда Naia Beach стоимостью 120 фунтов стерлингов (12 700 рублей).