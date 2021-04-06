50-летняя телеведущая снялась в купальнике в джакузи и взволновала поклонников

Британская телеведущая Аманда Холден снялась в откровенном наряде и взволновала фанатов. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном фото 50-летняя знаменитость с распущенными волосами и в слитном купальнике изумрудного цвета бренда Naia Beach позирует в джакузи. Стоимость купальника сайте марки составляет 120 фунтов стерлингов (12 700 рублей). Публикация набрала больше 60 тысяч лайков.

Поклонники оценили стройную фигуру телеведущей в комментариях. «Ты выглядишь сногсшибательно. Цвет очень красивый», «Ты словно вино — с годами только хорошеешь», «Потрясающее тело!», «Чертовски сексуальна», «Идеальная женщина», — хвалили они.

Ранее в апреле Аманда Холден снялась в откровенном пасхальном наряде и удивила подписчиков. На черно-белом снимке она позирует боком в камере. Для съемки звезда выбрала белое боди и дополнила свой образ аксессуарами в виде съемного воротника и манжет, а также заячьих ушей и хвоста.