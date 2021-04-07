Бывших сотрудников Трампа отказались брать на работу

Сотрудники администрации бывшего президента США Дональда Трампа сталкиваются с отказами при приеме на работу. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на специалистов по работе с кадрами.

Эксперты пояснили, что проблемы с поиском нового места работы для экс-подчиненных Трампа могут быть связаны с репутацией самого политика. Прежде всего, работодатели не заинтересованы в найме специалистов, которые работали на президента с низким рейтингом, которому, кроме того, дважды хотели вынести импичмент.

Другие же источники издания уверены, что в США снижен спрос на республиканцев. По их мнению, работодатели хотят добиться благосклонности Демократической партии, которая во главе с президентом Джо Байденом в настоящее контролирует Белый дом и большинство мест в Конгрессе.

В конце марта в подкасте своей невестки Ларри Трамп The Right View Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024 году. По словам экс-президента, его администрации, в частности, удалось добиться успехов в том, что касается политики в отношении Ирана, КНДР и Китая.