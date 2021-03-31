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Трамп намекнул на выдвижение на пост президента в 2024 году

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Mary Altaffer / AP

Бывший президент США Дональд Трамп намекнул на выдвижение на пост главы государства в 2024 году в подкасте своей невестки Ларри Трамп The Right View, передает New York Post.

«У вас есть надежда, вот что я могу вам сказать. Мы любим свою страну (...) и теперь мы должны помочь нашей стране», — заявил политик в ответ на вопрос, будет ли он снова баллотироваться в 2024 году.

По словам Трампа, его администрации, в частности, удалось добиться успехов в том, что касается политики в отношении Ирана, КНДР и Китая.

Ранее американский сенатор-республиканец Митт Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на пост президента в 2024 году. По его словам, если Трамп примет такое решение, Республиканская партия поддержит его кандидатуру. Ромни указал, что не будет голосовать за Трампа, как не голосовал и в прошлый раз.

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