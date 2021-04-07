Владелец Gunvor назвал две ошибки Ходорковского

Основной владелец трейдера Gunvor Торбьорн Торнквист впервые рассказал свою версию банкротства ЮКОСа и ареста его главы Михаила Ходорковского. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью Торнквиста авторам книги о сырьевых трейдерах The World for Sale.

Бизнесмен заявил, что его заранее предупредили о проблемах у ЮКОСа. «Я не знал точно, что должно произойти, но мне сказали, что что-то произойдет и я должен быть готов работать с большими объемами [нефти]», — добавил он.

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Торнквист считает, что Ходорковский допустил две ошибки: проигнорировал предупреждение президента России Владимира Путина не вмешиваться в политику и вел переговоры о продаже компании американским Chevron и ExxonMobil. «Вы можете представить уровень гнева. Эти ребята [владельцы ЮКОСа] получили активы бесплатно, не заплатили за них. И теперь хотят продать это американской международной компании?» — отметил акционер Gunvor.

По его словам, в Кремле прямо давали понять, что если ЮКОС продадут в США, то «Россия распадется на части»: богачи будут повсюду, а простые люди ничего не получат.

Михаила Ходорковского задержали 25 октября 2003 года в новосибирском аэропорту Толмачево. Ему предъявили обвинения по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате, причинении имущественного ущерба, уклонении от уплаты налогов, подделке документов. До этого, 2 июля 2003 года, был задержан бывший председатель Совета директоров ЗАО «МФО Менатеп» Платон Лебедев по подозрению в хищении 20 процентов принадлежавших государству акций мурманского ОАО «Апатит» на сумму 283,1 миллиона долларов. По версии следствия, хищениями руководил Ходорковский. 31 мая 2005 года оба обвиняемых получили по девять лет колонии, позже их сроки сократили до восьми лет. В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом Владимиром Путиным и уехал из России.