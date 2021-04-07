Мусульманка надела хиджаб с флагом США в надежде на «легкое» пересечение границы

Жительница Бангладеш, исповедующая ислам, надела хиджаб с американским флагом, в надежде легко пересечь границу США. На ролик, размещенный в TikTok, обратили внимание в Medialeaks.

Блогерша с никнеймом omgggridwa опубликовала видео, в котором рассказала о том, как проходила пограничный контроль в аэропорту. По словам мусульманки, перед поездкой ее мать посоветовала ей надеть не традиционный хиджаб, а платок с принтом в виде американского флага. «Она думала, что таким образом меня легче пропустят на границе», — пояснила автор поста.

Публикация девушки стала вирусной и набрала больше 13 миллионов просмотров. Ситуация развеселила зрителей ролика, о чем они написали в комментариях. «У меня было бы к тебе в миллион раз больше вопросов», «Я умираю от смеха, такой хиджаб вызывает еще больше подозрений», «Мой отец вообще проходил через границу в ковбойских сапогах», «Тебя вызвали на дополнительный осмотр? Смеюсь», — писали они.

Ранее в марте ученики устроили забастовку из-за новых правил школьной формы. Лондонская академия Pimlico Academy внесла изменения в свой устав: детям запретили стрижки в африканском стиле и хиджабы ярких оттенков. В результате школьники обвинили руководство в расизме.