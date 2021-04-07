Желавшую выпить вина в самолете буйную модель связали и отправили под суд

Буйная пассажирка устроила скандал в самолете после отказа стюардесс подать ей алкоголь, пообещала взорвать самолет и пошла под суд. Об этом пишет Daily News.

7 ноября 2020 года 31-летняя бывшая Instagram-модель Ханна Ли Пирсон (Hannah Lee Pierson) отправилась в Окленд из Мельбурна на рейсе авиакомпании Air New Zealand. Во время рейса девушка попросила бортпроводниц принести ей бокал вина, однако ей отказали в желании выпить, так как бесплатные алкогольные напитки не входили в стоимость ее авиабилета.

Пассажирке предложили купить вино по бортовому меню, и девушку вывело из себя поведение стюардесс. Модель начала оскорблять членов экипажа и нецензурно выражаться, навязчиво требуя вина, а также попыталась устроить драку.

«Дайте мне гребаного вина, или я взорву самолет», — закричала Пирсон, согласно судебным документам. Экипажу пришлось надеть на модель наручники и привязать к креслу ремнями безопасности, чтобы успокоить пассажирку. Авиакомпания подала на девушку в суд.

В ходе заседания Пирсон признала свою вину в нарушении общественного порядка и была освобождена под залог. Окончательный приговор будет вынесен 23 июня.

Ранее в январе 2020 года сообщалось о россиянке, которая угрожала взорвать самолет. Позже свое поведение женщина объяснила тем, что она очень боится летать и пьет корвалол перед рейсом. По ее словам, она не употребляла алкоголь на борту и не осознавала, что делает в момент инцидента.