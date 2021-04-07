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В России выявили 8294 новых случая коронавируса

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки возросло на 8294. Общее количество инфицированных в 85 регионах достигло 4 606 162. Об этом в среду, 7 апреля, оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщает в своем Telegram-канале.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — там известно о 1585 новых случаях COVID-19. Лидерами по суточному росту заболеваемости также являются Санкт-Петербург (705) и Московская область (570). Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Республике Тыва (один случай) и Чукотском автономном округе (два случая).

За прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 374 смерти пациентов с коронавирусом. По данным оперативного штаба, всего за время пандемии скончалось 101 480 человек с подтвержденным диагнозом.

Также известно, что число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 9445. За все время выздоровели 4 229 480 человек.

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