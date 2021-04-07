Россиянин получил 17 лет колонии за убийство беременной из-за ревности

Суд в Новосибирске приговорил 35-летнего Рустама Фатуллаева к 17 годам колонии строгого режима за убийство беременной женщины на почве ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник прокурора региона Дмитрий Лямкин.

Убийство произошло в январе 2020 года. После совершения преступления мужчина уехал в Омск и поселился там под чужим именем. Его задержали в одной из гостиниц города.

Фатуллаева признали виновным по пункту «г» части 2 статьи 105 («Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности») УК РФ. Согласно решению суда, он должен выплатить 1,5 миллиона рублей родственникам погибшей. Приговор еще не вступил в силу.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Татарстане суд приговорил к девяти годам и месяцу колонии россиянина за попытку убить забеременевшую от него школьницу. По версии следствия, в 2020 году 19-летний житель Азнакаевского района познакомился в соцсетях с 14-летней девочкой и вступил с ней в интимную связь. Когда школьница сообщила ему о своих подозрениях на беременность, он испугался уголовной ответственности и решил ее убить.