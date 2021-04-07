Второкурсник прошел обряд посвящения в студенческое братство и умер

Второкурсник в американском штате Огайо умер после того, как принял участие в обряде посвящения в студенческое братство, который предполагал употребление алкоголя. Об этом сообщает издание LAD Bible.

20-летний учащийся Государственного университета Боулинг Грин Стоун Фольтц (Stone Foltz) принял участие в ритуале посвящения в студенческое братство. Ритуал предполагал употребление алкоголя.

4 марта сосед по комнате нашел юношу без сознания. Фольтца госпитализировали и поместили в реанимацию. 7 марта студент скончался.

Семья распорядилась пожертвовать его органы в пользу медицины.

Университет обвинили в нарушении шести норм поведения. Представители учебного заведения заявили, что в ходе ритуала студентам завязывали глаза, отводили в подвал и заставляли выпить целую бутылку алкоголя.

Ранее сообщалось, что в США 19-летний первокурсник скончался после того, как сходил на праздник посвящения в студенты. Один из посетивших вечеринку студентов заявил, что погибший выпил очень много алкоголя.