Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы вспомнить, как Запад обманывал ближневосточных и кавказских лидеров, которые ему доверяли, и иначе выстроить отношения с Россией. Такой совет дал глава Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру».

В качестве примеров Дженгиз привел президента Ирака Саддама Хусейна и главу Ливии Муаммара Каддафи, а также упомянул главу Армении Никола Пашиняна.

«Все мы знаем чем закончилась их судьба. И недавно Пашинян, доверяя Западу, начал войну с Азербайджаном. Мы видели, чем закончилось это для него, никакой Запад не пришел на помощь. Он скоро уйдет. По моему мнению, на его место придет пророссийский премьер-министр», — заявил Дженгиз.

Он отметил, что в НАТО хотели рассорить Анкару и Москву, и именно на это «был рассчитан» инцидент с российским самолетом, однако у западных сил «не получилось».

Политик добавил, что главе Украины не стоит идти на военный конфликт с Россией — это, по его мнению, приведет к потере влияния США в стране и в итоге к новому, пророссийскому лидеру во главе правительства.

Российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии, был сбит истребителем F-16 ВВС Турции в ноябре 2015 года. Пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались, но командир воздушного судна был расстрелян с земли боевиками. Мурахтину удалось спастись.