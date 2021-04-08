Раскрыто место проживания исчезнувшей звезды 90-х

Российский певец Андрей Губин, об исчезновении которого осенью 2020-го сообщил его продюсер Тимур Ващишин, в настоящее время проживает в Египте, снимая дом в городе Дахабе на берегу Акабского залива. Об этом Starhit рассказал близкий друг звезды 90-х.

По словам собеседника издания, раскрывшего место проживания Губина, артист арендует на курорте «большой красивый дом». «Целыми днями тренируется, гуляет, ну и занимается творчеством, конечно, — сообщил друг исполнителя. — В качестве места дислокации выбрал город Дахаб на берегу Акабского залива. Очень европейское место, популярное у любителей серфинга».

В ноябре 2020-го продюсер Губина Ващишин заявил, что артист исчез. При этом отмечалось, что раньше уже бывали моменты, когда он пропадал, поэтому паниковать не стоит. Впоследствии стало известно, что Губин улетел в Египет на отдых.

Андрей Губин был звездой 1990-х, одними из самых популярных были его песни «Мальчик-бродяга», «Милая моя», «Зима-холода». С экранов он пропал в середине нулевых.

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