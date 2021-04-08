Внешнее сходство девушки с самой красивой женщиной в мире прославило ее в сети

Девушка повторила образ американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, и прославилась в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах пользовательница с никнеймом @nely__1 запечатлела себя на фоне изображения с Хадид. В начале видео она прикрывает лицо рукой, в то время как закадровый голос произносит: «Покажите себя на фоне знаменитости, с которой вас часто сравнивают окружающие». После этого блогерша убирает ладонь и показывает свою внешность. Девушка сделала прическу и макияж как у модели и подписала: «Что вы думаете? Похожа?».

Публикация стала вирусной и набрала 741 тысячу просмотров. Юзеров удивило сходство девушки с манекенщицей, и они принялись писать об этом в комментариях. «Стопроцентное сходство! Я в шоке!», «Это скорее Белла похожа на тебя, чем ты на нее», «Так разве бывает?», «У Хадид все искусственное, а у тебя такая внешность от природы!», «Но как это возможно?» — высказывались они.

В марте подростка с внешностью как у молодой Бритни Спирс приняли за ее дочь. Речь идет о пользовательнице под никнеймом offbrandbritneyspears, которую юзеры начали сравнивать со знаменитостью. Так, под одним из ее роликов один из ее подписчиков заметил, что девушка похожа на «уродливую версию молодой Бритни Спирс».