Россияне озвучили желаемый размер пособия по безработице

Почти все россияне (91 процент) заявили, что государство должно выплачивать пособие по безработице. Об это говорится в опросе сервиса «Работа.ру», передает РБК.

Также респонденты озвучили желаемый размер пособия по безработице. В среднем россияне бы хотели получать пособие в размере 26,6 тысячи рублей, в Москве и Санкт-Петербурге немного больше — 28,3 тысячи рублей и 27,9 тысячи рублей соответственно. В то же время в Ростове-на-Дону рассчитывают на пособие в 25,6 тысячи рублей, в Нижнем Новгороде средняя желаемая сумма составила 22,7 тысячи рублей, а в Екатеринбурге — 21,9 тысячи рублей.

При этом 23 процента опрошенных заявили о необходимости выплачивать пособие лишь в течение шести месяцев, еще 18 процентов считают, что до одного года, 16 процентов не считают нужным платить пособия дольше трех месяцев, а 4 процентов уверены, что государство должно обеспечивать такими выплатами больше года.

Кроме того, 66 процентов опрошенных считают, что размер выплат не должен уменьшаться с увеличением срока поиска работы, тогда как 34 процента уверены, что чем дольше человек находится в поиске вакансии, тем меньше должны быть выплаты от государства.

Ранее сообщалось, что в России самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе. При этом регионом с самым высоким уровнем безработицы названа Ингушетия. Общий уровень безработицы по России — 5,8 процента. На 2020 год в стране было официально зарегистрировано 4,3 миллиона нетрудоустроенных, из них 2,2 миллиона — мужчины.