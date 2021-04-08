Лишившийся выплат за смерть матери-врача от COVID-19 ребенок получит миллионы

Следователи провели проверку по факту невыплаты компенсации семье врача скорой помощи из Башкирии, которая работала с зараженными коронавирусом, заболела COVID-19 и умерла вместе с мужем, оставив девятилетнего ребенка сиротой. В отношении сотрудников региональных Минздрава и Роспотребнадзора возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»), сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете республики.

В ведомстве отметили, что проверку начали после публикаций в прессе. Была изучена документация медучреждения, где работала погибшая, допрошены ее коллеги и члены комиссии, принявшие решение отказать в выплате. «Установлена причинно-следственная связь между заболеванием врача и ее профессиональной деятельностью», — добавили в пресс-службе.

Часть выплат родителям умершей уже произведена. Решается вопрос о выплате компенсации ее несовершеннолетнему сыну. Портал ProUfu.ru уточняет, что мальчик должен получить 3,7 миллиона рублей — 2,7 миллиона за смерть матери и еще миллион по закону об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Врач скорой помощи Елена Гайнуллова взяла больничный 2 января после отработанного дежурства. Она умерла спустя две недели, 15 января 2021 года. Еще через месяц скончался ее муж, а оба ее заразившихся коронавирусом родителя оказались в реанимации. В клинике отрицали, что женщина заразилась на работе, из-за чего семья была лишена выплат.