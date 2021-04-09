Бастрыкина удивило прекращение дела призывавшего к массовому убийству повара

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал от коллег предоставить доклад о причинах прекращения дела против челябинского повара Дениса Куценко, призывавшего в социальных сетях к массовому убийству. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщается на сайте СКР.

Известно, что региональное управление СКР прекратило уголовное дело против студента 8 апреля из-за отсутствия состава преступления в нем, что удивило главу ведомства.

В сентябре прошлого года Куценко арестовали за пост во «ВКонтакте» — в нем содержалась информация о массовом убийстве. Однако по словам подозреваемого, он лишь хотел пошутить. При обысках в его жилище нашли ножи — он учился в кулинарном колледже.

Правоохранительные органы возбудили в отношении юноши уголовное дело, однако он отрицал подготовку к убийству и настаивал на версии розыгрыша в сети.