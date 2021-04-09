Киллеры расстреляли писавшего о криминале известного журналиста

В Афинах киллеры расстреляли известного греческого журналиста Йоргоса Караиваза, который в течение многих лет писал репортажи на криминальные темы. Об этом сообщает газета Kathimerini.

Преступление произошло в афинском районе Алимос в пятницу, 9 апреля. Неизвестные, приехавшие на мотоцикле, устроили засаду у дома Караиваза.

Они убили его на месте примерно в 14:30. В мужчину выпустили минимум шесть пуль. Отмечается, что убийцы знали распорядок дня репортера. Правоохранители подозревают, что с целью минимизировать внимание посторонних стреляли из оружия с глушителем.

По информации издания, Караиваз возвращался домой после окончания съемок в передаче для телеканала. Полиция считает преступников профессиональными убийцами. Сотрудники ведут операцию по их розыску и аресту. Известно лишь то, что речь идет о двоих людях в темной одежде.

Похожее преступление в отношении журналиста было совершено в Греции в 2010 году. Тогда в одном из пригородов Афин, городе Илиополь, неизвестные убили руководителя радиостанции Thema FM и автора популярного новостного блога Сократа Джольяса. Преступники выманили его на улицу, где расстреляли из пистолетов. Всего было выпущено до 20 пуль.