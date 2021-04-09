Онищенко посоветовал россиянам приготовиться к жизни без отдыха в Турции

Россиянам следует приготовиться к жизни без отдыха в Турции на некоторое время, пока в стране наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Такой совет дал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

По его словам, Турция пока не готова к приему туристов, а приехавшие в страну путешественники получат «плохой, небезопасный сервис», потому что турецкая система здравоохранения не справляется с ситуацией. «Не нужно за свои деньги ехать заражаться в Турцию, а потом возвращаться в страну. Ради сохранения своего здоровья забудьте про это», — сказал парламентарий.

Он отметил, что сейчас лучше обратить внимание на российские курорты. «Крым, 511 километров Черноморского побережья, Абхазия — это кладезь, которую нужно использовать. В Турцию ехать не надо», — добавил Онищенко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что чаще всего мутировавшие штаммы коронавируса завозятся в Россию из Турции отдыхающими. При этом за последние несколько недель заболеваемость COVID-19 в Турции выросла почти в четыре раза.