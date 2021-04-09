Жириновский призвал правительство срочно закрыть авиасообщение с Турцией

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал правительство России срочно закрыть авиасообщение с Турцией из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. Об этом он написал в Telegram.

Политик пояснил, что запрет на перелеты в Турцию может стать примером хорошей работы кабинета министров. «А если этого не будет сделано, и туристы по возвращении из Турции завезут нам заразу, что приведет к новой вспышке уже в России, это будет большим поражением для правительства», — добавил Жириновский.

В заключение он попросил закрыть «воздушные ворота в любые страны, где начался всплеск заболеваемости» COVID-19.

Ранее 9 апреля стало известно, что россиянам могут запретить посещать Турцию из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. По мнению экспертов портала «Турпром», у правительства России есть несколько вариантов действий. Первый — полный запрет на авиасообщение с Турцией. Второй вариант — введение обязательного двухнедельного карантина для прибывающих из республики туристов. Еще одним возможным способом решения проблемы специалисты назвали обязательную вакцинацию выезжающих в другие страны россиян.

7 апреля Турцию признали эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. Так, Китай запретил туристические поездки в страну, заодно отменив рейсы авиакомпании Turkish Airlines на свою территорию. О полной остановке авиасообщения также заявил Иран.