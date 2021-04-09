Сотрудников Минобороны Армении эвакуировали вертолетами после «осады»

Сотрудников Министерства обороны Армении эвакуировали вертолетами после того, как родственники погибших в Нагорном Карабахе военнослужащих взяли в осаду здание ведомства. Видеозапись инцидента опубликовал YouTube-канал Aysor TV.

9 апреля родители и жены погибших военных устроили многочисленную акцию протеста в Ереване. Они потребовали от министерства опубликовать информацию о ходе поисковых работ, состоянии военнопленных и процессе их возвращения. Спустя несколько часов после начала протеста они заблокировали все входы и выходы из здания, а также перекрыли автотрассы Гюмри — Ереван и Гюмри — Ванадзор.

На записи видно, как сотрудники министерства направляются на вертолетную площадку ведомства, после чего садятся в вертолет и покидают правительственный комплекс. Сотрудники правоохранительных органов пока не предприняли попыток разогнать демонстрантов.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.