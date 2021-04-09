Ургант показал портрет идеального мужчины в представлении россиянок

Телеведущий Иван Ургант в юмористической форме прокомментировал новость о том, что россиянки описали портрет идеального мужчины. В эфире Первого канала он также показал портрет человека, который подходит под все перечисленные женщинами параметры. Выпуск шоу «Вечерний Ургант» доступен на YouTube.

В представлении россиянок идеальный мужчина прописан в Москве или Санкт-Петербурге. Его возраст должен составлять от 25 до 45 лет, а рост — не менее 175 сантиметров. Он обязан быть хорошим любовником и трезвенником, а также иметь автомобиль и высшее образование. У идеального мужчины не должно быть пивного живота, к тому же он не должен работать курьером, таксистом или дворником. При этом зарплата жителя столицы не должна опускаться ниже 150 тысяч рублей. Во время того, как Ургант зачитывал параметры, он вместе с соведущим Дмитрием Хрусталевым периодически шутил насчет того, что «со скрипом» проходит под некоторые требования россиянок.

«Мить, давай признаемся, мы не идеальны. Мы хотим разместить фотографию идеального мужчины. Он подходит под все описания», — сказал Ургант, прежде чем показать фотографию вратаря футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева. Ведущий отметил, что 8 апреля футболисту исполнилось 35 лет, и поздравил его с днем рождения.

Ранее Ургант посмеялся над тем, что Следственный комитет России начал проверку композиции певицы Manizha (Манижа Сангин) Russian Woman. Телеведущий предложил «подстраховаться» и отправить композицию артистки в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, а также прогнать композицию по базе ГИБДД.