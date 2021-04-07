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Ургант высмеял проверку песни Manizha в СК

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале посмеялся над тем, что Следственный комитет России (СКР) начал проверку композиции певицы Manizha (Манижа Сангин) Russian Woman. Отрывок передачи доступен на YouTube-канале «Вечерний Ургант».

Ургант объяснил, что ведомство было вынуждено поступить таким образом после того, как было подано обращение. При этом ведущий отметил, что проверка только поможет исполнительнице на международном музыкальном конкурсе «Евровидение». «Потому что сейчас песню Манижи проверят, и она будет единственной на "Евровидении" исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней», — пошутил Ургант.

Кроме того, телеведущий предложил «подстраховаться» и отправить композицию артистки в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, а также прогнать композицию по базе ГИБДД.

Ранее СКР начал проверку песни певицы ManizhaRussian Woman после обращения в ведомство редакции газеты «Ветеранские вести». По словам источника в правоохранительных органах, «материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды» в песне артистки был зарегистрирован 5 апреля в Останкинском следственном отделе в Москве.

3 апреля клип на песню Russian Woman стал самым популярным среди музыкальных видео 2021 года на официальном YouTube-канале конкурса. Он набрал более 6,7 миллиона просмотров.

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