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Российский врач назвала определяющиеся по запаху опасные заболевания

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Фото: Unsplash

Некоторые опасные заболевания можно определить по запаху. Об этом рассказала российский врач Наталья Лазуренко, передает телеканал «Звезда».

По ее словам, кислый запах кожи может указывать на проблемы с обменом веществ, возникшего из-за накопления токсических веществ. Такой запах также может появиться, если человек ест слишком много белковой пищи с большим количеством жира. Кисло-сладкий запах указывает на диабет, а также процесс распада из-за нарушения углеводного обмена.

Врач рекомендовала следить за состоянием кожи, чтобы при появлении высыпаний понять, с какими органами возникли проблемы. Если речь идет о нижней части лица и подбородке, то стоит проверить желудочно-кишечный тракт, если о нижнечелюстной области лица — уделить внимание половым гормонам.

Изменение кожного рисунка также может указывать на необходимость проверить здоровье. Например, при инсулинорезистентности в области сгибов на локтях и на коленях кожа становится темнее и грубее на ощупь.

Ранее врач-терапевт Алексей Безымянный рассказал, что при повышении артериального давления, чувстве усталости и снижении работоспособности стоит обращаться в поликлинику. По его словам, это необходимо и в случае, когда произошли изменения в привычном образе жизни: человек резко похудел или поправился, перестал высыпаться, стал раздражительным или нервным, изменился внешне, когда у него стали выпадать волосы, появились высыпания на коже, боль и изжога.

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