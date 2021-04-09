Российский врач назвала определяющиеся по запаху опасные заболевания

Некоторые опасные заболевания можно определить по запаху. Об этом рассказала российский врач Наталья Лазуренко, передает телеканал «Звезда».

По ее словам, кислый запах кожи может указывать на проблемы с обменом веществ, возникшего из-за накопления токсических веществ. Такой запах также может появиться, если человек ест слишком много белковой пищи с большим количеством жира. Кисло-сладкий запах указывает на диабет, а также процесс распада из-за нарушения углеводного обмена.

Врач рекомендовала следить за состоянием кожи, чтобы при появлении высыпаний понять, с какими органами возникли проблемы. Если речь идет о нижней части лица и подбородке, то стоит проверить желудочно-кишечный тракт, если о нижнечелюстной области лица — уделить внимание половым гормонам.

Изменение кожного рисунка также может указывать на необходимость проверить здоровье. Например, при инсулинорезистентности в области сгибов на локтях и на коленях кожа становится темнее и грубее на ощупь.

Ранее врач-терапевт Алексей Безымянный рассказал, что при повышении артериального давления, чувстве усталости и снижении работоспособности стоит обращаться в поликлинику. По его словам, это необходимо и в случае, когда произошли изменения в привычном образе жизни: человек резко похудел или поправился, перестал высыпаться, стал раздражительным или нервным, изменился внешне, когда у него стали выпадать волосы, появились высыпания на коже, боль и изжога.