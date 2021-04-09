СК задержал адвоката бывшего полковника-миллиардера Захарченко

Сотрудники Следственного комитета (СК) России задержали адвоката бывшего полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко за посредничество во взяточничестве. Об этом в четверг, 9 апреля, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Уточняется, что противоправные действия были установлены благодаря совместной работе следователей и сотрудников ФСБ России.

Как уточнил источник «Ленты.ру», речь идет об Александре Горбатенко, представлявшем интересы Захарченко в суде. Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, с июля по август 2018 года обвиняемый договорился с должностными лицами управления МВД России по г.о. Химки, что в случае передачи его знакомым денежных средств, сотрудники территориального подразделения направят материалы проверки для возбуждения уголовного дела. Затем Горбатенко передал им взятку в 500 тысяч рублей.