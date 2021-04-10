Названа причина загадочной смерти друга Березовского

Коронер суда в Лондоне назвал причиной смерти друга и партнера Бориса Березовского Николая Глушкова удушение. Об этом написал BBC News.

Старший коронер суда Западного Лондона Чиньер Иняма (Chinyere Inyama), выслушав представленные доказательства, постановил, что загадочная смерть Глушкова 12 марта 2018 года в собственном доме была выставлена как самоубийство — в действительности речь идет о «причастности третьей стороны».

9 апреля в Лондоне возобновили расследование смерти друга и делового партнера олигарха Бориса Березовского Николая Глушкова. Жителей лондонского района Нью Малден призвали вспомнить подробности 12 марта 2018 года.

О смерти 68-летнего предпринимателя стало известно 13 марта 2018 года. Он был найден в своем доме в Великобритании, где ему в 2010 году предоставили политическое убежище.

Полиция не нашла следов взлома на месте инцидента. Впоследствии сообщалось, что друг Березовского мог быть задушен собачьим поводком. Знакомые предполагали, что Глушков мог погибнуть в результате секс-игры, которая «пошла чудовищно не так».