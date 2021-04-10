Банкир из 90-х рассказал о главных ошибках в экономике после развала СССР

Председатель совета директоров Альфа-банка, бывший министр внешних экономических связей и один из наиболее известных банкиров 1990-х годов Петр Авен в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о главных ошибках в экономической политике после развала СССР.

Авен уверен, что Егор Гайдар останется крупной исторической фигурой, но его правительство сделало много ошибок. Одной из главных он считает решение не возвращать гражданам деньги, которые они потеряли в результате реформ и инфляции. «Существует легенда, что все деньги, которые были на сберкнижках, проело правительство Гайдара. Это было не так», — сказал Авен и уточнил, что деньги потратило предыдущее правительство Валентина Павлова.

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«Но, действительно, государство, пусть это даже государство СССР, осталось должно своим гражданам большие суммы денег. Тезис, который был взят на вооружение: "Не мы тратили — отдавать ничего не будем". Это, мне кажется, была ошибка», — заключил Авен. Он считает, что долги можно было бы гасить имуществом или земельными наделами: в зависимости от того, сколько денег было на сберкнижке.

В декабре 2020-го Авен называл последние годы потерянным для российской экономики. По его словам, за последнее время произошла «достаточно фундаментальная трансформация экономической модели». Одним из наиболее явных признаков этого явления Авен считает таргетирование инфляции, которым занимается Центробанк. Наиболее негативным результатом последних лет для национальной экономики Авен назвал снижение предпринимательской активности населения.