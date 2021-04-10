Экономика
 
Последние новости
Украинский генерал назвал критически важные для России города
Эрдоган и Зеленский начали переговоры в Стамбуле
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
Президент Bellator восхитился нокаутировавшей соперницу за 29 секунд россиянкой
Тело принца Филиппа перезахоронят
В Госдуме оценили планы Украины вернуть Донбасс мирным путем
Сурков назвал себя ненормальным
ФСО изменила порядок посещения Кремля 
Появились первые кадры с места смертельного ДТП с россиянами в Турции
Новости партнеров
Прослушать новость

Банкир из 90-х рассказал о главных ошибках в экономике после развала СССР

Перейти в «Мою Ленту»
Петр Авен
Петр Авен
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Председатель совета директоров Альфа-банка, бывший министр внешних экономических связей и один из наиболее известных банкиров 1990-х годов Петр Авен в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о главных ошибках в экономической политике после развала СССР.

Авен уверен, что Егор Гайдар останется крупной исторической фигурой, но его правительство сделало много ошибок. Одной из главных он считает решение не возвращать гражданам деньги, которые они потеряли в результате реформ и инфляции. «Существует легенда, что все деньги, которые были на сберкнижках, проело правительство Гайдара. Это было не так», — сказал Авен и уточнил, что деньги потратило предыдущее правительство Валентина Павлова.

«Но, действительно, государство, пусть это даже государство СССР, осталось должно своим гражданам большие суммы денег. Тезис, который был взят на вооружение: "Не мы тратили — отдавать ничего не будем". Это, мне кажется, была ошибка», — заключил Авен. Он считает, что долги можно было бы гасить имуществом или земельными наделами: в зависимости от того, сколько денег было на сберкнижке.

В декабре 2020-го Авен называл последние годы потерянным для российской экономики. По его словам, за последнее время произошла «достаточно фундаментальная трансформация экономической модели». Одним из наиболее явных признаков этого явления Авен считает таргетирование инфляции, которым занимается Центробанк. Наиболее негативным результатом последних лет для национальной экономики Авен назвал снижение предпринимательской активности населения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Петр Авен: «У Гайдара было вполне имперское сознание»
Греф предсказал глубину падения экономики России
Назван тормоз для экономики России
Другие материалы рубрики
Экономика00:0323 марта

Клановая экономика

Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?
18:06 8 апреля

Банк Хоум Кредит запустил Накопительный счет и новую акцию по карте

06:52 8 апреля

Назван регион России с самым низким уровнем безработицы

04:32 8 апреля

США захотели заработать триллионы долларов на налогах

Экономика00:0115 марта

Страна советов

Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности
03:29 8 апреля

Пособия по безработице начали платить по-новому

03:04 8 апреля

Число банкротств среди россиян выросло почти в два раза

01:32 8 апреля

В России задумали ввести новые льготы за счет богатых

Экономика00:01 8 марта

Женская доля

Мировая экономика ежегодно теряет триллионы долларов из-за мужчин. Как женщины исправят ситуацию?
01:21 8 апреля

Эксперт назвал лучшее время для возвращения денег на банковский вклад

23:24 7 апреля

Бывших сотрудников Трампа отказались брать на работу

01:02 8 апреля

В «Проекте Глаз Бога» опровергли факт обыска у администратора ресурса

Россия
Два трупа нашли в общественном туалете в центре Москвы
«Мы предложили Ельцину перейти с водки на пиво»
Сотни тысяч россиян в 1990-х проголосовали за Партию любителей пива. Как это было возможно?
Главврача российской больницы оштрафовали за неправильное хранение «Спутника V»
Жириновский назвал жалобу на обнаженные скульптуры в Эрмитаже маразмом
«Ощущение, что начинается слабоумие»
Россияне месяцами не могут оправиться после COVID-19. Почему их мучают депрессия и головные боли?
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа
«Есть те, кто косит под цыган»
 
Все материалы
Мир
Украина купила беспилотники у Турции
Премьера Норвегии оштрафовали за слишком большое число гостей на юбилее
В Северной Корее казнили чиновника из-за жалоб и медленной работы
Зеленский встретится с Эрдоганом
«Либо убей, либо погибни»
Яды, бомбы, интриги. Как легендарная разведка «Моссад» 70 лет устраняет врагов еврейского государства?
Все материалы
Бывший СССР
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
«Мы думали, что Порошенко — это дно»
Украинский политик Анатолий Шарий — о борьбе Зеленского с оппозицией и грязных методах спецслужб
Все материалы
Экономика
Минсельхоз прокомментировал ожидаемый рост цен на майонез
Стало известно о подготовке хакерами масштабной атаки на счета россиян в мае
ВТБ снизил ставки по ипотеке
Чужими руками
Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику
Все материалы
Силовые структуры
Снимавшие видео дома у Славы Зайцева незнакомцы заинтересовали СК
«Не сдашь оперов — будешь сидеть»
Как полицейские задержали наркоторговца, но сами оказались в тюрьме после вмешательства ФСБ
Двух бывших полицейских посадили на 11 лет и оштрафовали на 100 миллионов рублей
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
В СК ответили депутату Госдумы по поводу меры пресечения Эдварду Билу
«Убить на зоне могут лишь спецназ и плохая медицина»
Как устроена жизнь в российских колониях и почему вокруг них столько мифов? Отвечает бывший арестант
Воры в законе массово отказались от своих титулов в российских колониях и СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года«Обманули самым неслыханным образом»
Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
«Мы как никогда близки к концу света»
 
Последний вздох
Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Все материалы
Спорт
Панарин установил клубный рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс»
«В три года выбил деду челюсть одним ударом»
Сын знаменитого боксера Кости Цзю не знает поражений на ринге. Повторит ли он успех отца?
Бывший чемпион UFC анонсировал бой с Мэйуэзером
По старой памяти
Новая битва Моуринью с МЮ, лондонское дерби и суперматч «Сити» с «Лидсом» — главные интриги тура АПЛ
Овечкин приблизился к пятой позиции в списке лучших снайперов в истории НХЛ
«Олимпийская сказка, прощай!»
Олимпийскому движению 125 лет: какими были самые скандальные и трагические игры XX века
Россиянка нокаутировала соперницу за 29 секунд в дебютном бою в Bellator
Все материалы
Культура
На десять девчонок
Чипирование жен, русская магия и чернокожие кошмары: главные сериалы апреля
«Дальше будет еще труднее»
Илья Лагутенко о выживании в пандемию, любви к русскому рэпу и победе над ленью
Элена ЦагринуНародные мотивы
Рок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории?
Все материалы
Интернет и СМИ
Мать разбогатела на интимных фото и изменилась до неузнаваемости
«Я рад, когда надо мной смеются»
Он дружит со звездами и хранит тайны президентов. Как Дмитрий Гордон стал мемом в России?
Роскомнадзор подал в суд на Первый канал
«По закону или по понятиям?»
Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
В России обсудили единые правила регулирования интернета
Фильм Собчак о скопинском маньяке вызвал скандал в сети
Маньяк в интервью обещал заняться одной из жертв. Теперь Собчак рискует потерять деньги от рекламы
Участники популярного телешоу пожаловались на унижения во время съемок
Все материалы
Ценности
Русскую мошенницу оставят в тюрьме США из-за ее гордости за свои преступления
OnlyFans-модель Мария Новосад«Я несу в этот мир наслаждение»
Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
Розыгрыш фанатки брендов с помощью мусорного ведра рассмешил пользователей сети
Король-многоженец
Как африканский правитель набирает гарем и скупает самолеты, пока его народ страдает от нищеты
Модель покормила ребенка грудью на камеру и дала отпор оскорбившим ее мужчинам
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
Блогерша испробовала накладные ногти на собаке и вывела из себя подписчиков
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Уродливый галстук помешал полиции найти грабителя банка
140-килограммовая затворница рассказала о похудении на 63 килограмма
Принц в тени
Умер принц Филипп. Муж королевы Елизаветы II застал Гитлера, расцвет Beatles и распад СССР
Принц Гарри и Меган Маркл вызвали полицию девять раз за девять месяцев
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»
Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
Девушка посоветовала бороться с тошнотой мычанием
«Каждый житель чувствует себя морским волком»
История россиянки, которая переехала в Гамбург, поборола депрессию и нашла себя
Все материалы
BMW пока не собирается выпускать пятидверный M4
Кладбище почтовых фургонов
Видео: как под открытым небом умирают десятки грузовичков «Почты России»
Новый Porsche 911 GT3 проехал 5000 километров на скорости 300 км/ч
Уничтожить за шесть дней: падение быстрейшего Ford и других «суперкаров»
Быстрейший седан в мире мог стать еще шустрее, но вмешались политики
Chevrolet анонсировал выпуск первого электрического пикапа
Самые любимые кроссоверы россиян за три месяца 2021 года
13 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников
Lada XRay лишилась недорогой комплектации
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы