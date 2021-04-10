В Индонезии мужчина ошибся адресом и чуть не женился на чужой невесте, это произошло из-за ошибки Google Maps. Как сообщает местный портал The Indian Express, это случилось в провинции Центральная Ява.

Сопровождавшая жениха группа решила найти с помощью карт Google дорогу к месту проведения свадебной церемонии. Однако из-за сбоя в сервисе они оказались в соседнем поселке. По совпадению там тоже должна была состояться свадьба, а жених на нее опаздывал. Гостей хорошо приняли, но во время разговора с одним из них родственник невесты понял, что произошла ошибка. Вскоре им подсказали правильную дорогу.

В 2019 году невеста из индийского города Биджнор, штат Уттар-Прадеш, не дождалась опоздавшего жениха и вышла замуж за другого мужчину. Между семьями было много конфликтов, но последней каплей стало то, что жених опоздал на официальную церемонию. В итоге женщина отменила бракосочетание и вышла замуж за другого молодого человека в присутствии старейшин деревни.

Другая индийская невеста в Нью-Дели получила пулевое ранение, потому что отказалась отменять свадьбу. Врачи отпустили невесту из больницы, и в тот же день молодые люди заключили брак, однако решили обойтись скромной церемонией.