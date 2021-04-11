Российские банки оценили безопасность расчетов в цифровых рублях

Цифровыми рублями можно будет рассчитываться и офлайн, что сделает такие операции привлекательными для мошенников. Несмотря на это, российские банки готовы принять участие в тестировании, но призывают уделить внимание информационной безопасности. Мнение участников рынка приводит РИА Новости.

По словам руководителя службы информационной безопасности Новикомбанка Андрей Макоско, основными рисками станут получение доступа к электронному кошельку и мошенничество с использованием социальной инженерии. «Низкая осведомленность населения по вопросам кибербезопасности существенно увеличивает данные риски. (...) По нашему мнению, пока не будет решена проблема проведения мошеннических операций с учетом действующих технологий, использование офлайн-расчетов преждевременно», — сказал он.

Также банки пугает возможность перетока средств из безналичных платежей в цифровые рубли, что может повлиять на сложившиеся отношения между банками, магазинами и платежными системами. «Объем клиентских средств в банках может уменьшиться, что приведет к усилению конкуренции за них. Вырастет стоимость привлечения клиентов, как следствие, банкам станет сложнее и дороже конкурировать между собой», — отмечает руководитель центра инноваций Райффайзенбанка Евгения Овчинникова.

По словам директора по инновациям и управлению данными Росбанка Ольги Маховой, важно проследить, чтобы внедрение цифрового рубля не обернулось слишком высокими расходами со стороны банков. Также, по ее мнению, клиенты сами должны понимать те плюсы, которые им сможет дать цифровой рубль. Это, в частности, удешевление операций и развитие смарт-контрактов.

Принять участие в пилотных проектах по внедрению цифрового рубля готовы такие банки, как Промсвязьбанк, «Русский Стандарт» и ВТБ. «По оценке ВТБ, создание инфраструктуры для внедрения цифровой валюты может занять около двух лет», — отметил заместитель президента-председателя правления банка Вадим Кулик.

Ранее стало известно, что более трети россиян (38 процентов) не вдохновились идеей введения цифрового рубля и негативно оценили такую перспективу, 22 процента из них и вовсе категорически отказались использовать такие деньги в будущем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ.