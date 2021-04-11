В Ереване обнаружили тело дочери генерала ФСБ

В Ереване обнаружили тело дочери генерала Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в отставке. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, тело 40-летней женщины было найдено на балконе жилого дома. Рядом с ним находилось предположительное орудие преступления — наградной пистолет офицера ФСБ. На данный момент следствие рассматривает три версии произошедшего: суицид, неосторожное обращение с оружием и убийство.

Ранее на территории южного крыла главного корпуса МГТУ имени Баумана в Москве на рабочем месте 73-летнего профессора обнаружили его бездыханное тело. По словам источника в МВД, утром 8 апреля в полицию обратились сотрудники скорой помощи, которые сообщили о смерти пожилого человека в столичном университете на 2-й Бауманской улице. Устанавливаются причины смерти.