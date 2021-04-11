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В Египте понадеялись на Россию в решении кризиса вокруг плотины «Возрождение»

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Фото: Александр Щербак / РИА

Египет считает, что на Россию можно положиться в вопросе урегулирования кризиса вокруг плотины «Возрождение», которую на реке Нил возводит Эфиопия. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава египетского МИД Самех Шукри в преддверии встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, переговоры с Лавровым будут хорошим поводом для рассмотрения «той роли, которую Россия может сыграть благодаря своему членству в Совете Безопасности ООН или позициям на международной арене в усилиях по урегулированию этого кризиса».

Эфиопия с 2011 года строит плотину «Возрождение», завершение которой, по оценкам экспертов, приведет к нехватке воды в находящихся ниже по течению Судане и Египте. Несмотря на десятки многосторонних встреч между африканскими странами, эфиопское государство собирается действовать в одностороннем режиме.

В некоторых случаях государства могут намеренно проводить такую политику: так, в феврале 2021 года сообщалось, что Украина намеревается с помощью дамбы полностью исключить подачу воды в Крым.

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