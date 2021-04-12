Баренцево море оказалось накопителем мусора из всей Атлантики

В Баренцево море попадает мусор из всей Атлантики, сейчас оно играет роль океанического накопителя отходов. Об этом рассказал координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Голенкевич, сообщает Fishnews.

По его словам, вместе с течением Гольфстрима в море приплывает мусор даже из Мексиканского и Гвинейского заливов, а также рек, которые впадают в арктические моря и в Северную Атлантику. Другая часть отходов выбрасывается непосредственно в само Баренцево море. Все это либо тонет, либо выбрасывается на берег, либо превращается в микропластик. «Есть данные, что большая часть этого мусора оседает на дне, и только несколько процентов мы видим на берегу», — уточнил эколог.

Он отметил, что объемы мусора и масштабы его вреда биоресурсам никто детально не исследовал, известны только отдельные факты, когда животные запутывались в старых сетях или веревках, погибали из-за проглоченного пластика.

Свой вклад в замусоривание моря вносят рыбаки, которые выбрасывают в воду снасти или теряют их, сообщил Голенкевич. Например, в 2018 году норвежцами в анклаве Баренцева моря было собрано 8600 потерянных ловушек для крабов, во многих сидела добыча. Часто в водоемы попадают вырезанные куски дели, канаты, веревки. «Основная беда, насколько я понимаю, это небрежность, несознательность. Ни одна компания, ни один капитан не может уследить за каждым членом экипажа», — предположил координатор WWF, добавив, что решить эту проблему можно было бы, мотивируя рыбаков сдавать свой мусор.

В 2019 году Баренцево море оказалось самым замусоренным в Арктике.