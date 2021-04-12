Цискаридзе вспомнил о борьбе «кланов» Большого театра

Народный артист России, танцор и педагог Николай Цискаридзе рассказал о борьбе «кланов» внутри Большого театра. Об этом танцор сообщил в эфире ток-шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1». Запись выпуска доступна на YouTube.

По словам знаменитости, в учреждении долгое время существовали своеобразные группы артистов, которые враждовали между собой. Цискаридзе отметил, что ему часто доставались малооплачиваемые роли, где нужно было «ползти и что-то нести». Иногда танцору приходилось выходить на сцену «за сто рублей», но это позволило ему не принадлежать ни к одному из «кланов».

Он также вспомнил, что тогда половину труппы составляли дети известных артистов. Наследники знаменитостей могли долго не появляться в театре, однако не пропускали ни одних гастролей. Заработав за выступления немалый гонорар, такие исполнители вновь исчезали из поля зрения.

Ранее Николай Цискаридзе рассказал о процветающих в Большом театре сексуальных домогательствах. Он отметил, что о харассменте в учреждении могли бы рассказать многие, но потерпевшие опасаются травли в их адрес.