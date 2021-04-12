Чулки как у жены Байдена стали трендом среди пенсионерок

Колготки с узорами стали трендом среди пенсионерок после выхода первой леди США Джилл Байден в сетчатых чулках. Соответствующий материал публикует New York Post.

Например, 76-летняя писательница Шерилл Беллман (Sheryll Bellman) попозировала для издания в черных рубашке, пиджаке, юбке и колготках с принтом в виде цветов и заявила, что «никогда не чувствовала себя такой сексуальной». По словам женщины, раньше она одевалась довольно скромно, и ей не хватало смелости приобрести подобные чулки. «Люди начали подходить ко мне и говорить, что я великолепно выгляжу», — поделилась писательница.

Бывшая американская модель Альва Чинн (Alva Chinn) призналась, что в молодости осуждала женщин старше 30 лет, которые надевали сетчатые чулки и юбки выше колена. «Теперь мои взгляды изменились, и я призываю женщин носить то, что им нравится», — подчеркнула знаменитость. Фотограф New York Post запечатлел ее в белых водолазке и плиссированной юбке, черных кардигане и балетках, а также в колготках с ромбовидным узором.

Материалы по теме От утепления до соблазнения Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам «Классическая американская красавица» Из учительницы в первую леди США: чем известна жена Джо Байдена и почему все боготворят ее стиль

В свою очередь, стилист и дизайнер Регина Кравиц (Regina Kravitz) отметила, что женщина любого возраста имеет право выглядеть сексуально и изысканно. По ее мнению, осуждение первой леди из-за ее колготок со стороны выглядит смешно. Так, 70-летняя Кравиц снялась в сетчатых чулках, оранжевой байкерской куртке, черной юбке и леопардовых туфлях на каблуках. «Я слышала, как люди говорят, что вещи, которые я ношу, не подходят мне. Теперь мне наплевать на какие-либо правила», — заключила она.

Обсуждение внешнего вида Джилл Байден развернулось в соцсетях после того, как ее запечатлели в колготках в сетку. Папарацци сфотографировали супругу президента США Джо Байдена в аэропорту Вашингтона во время выхода из самолета в блейзере, короткой юбке и ботильонах на каблуке. Тогда американцы принялись спорить по поводу ее внешнего вида. Так, одни восхитились ее стилем, а другие раскритиковали чулки первой леди.