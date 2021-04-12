В Совфеде оценили идею продлить майские праздники за счет новогодних каникул

Принять решение о том, увеличивать майские праздники за счет новогодних каникул или нет, будет непросто, поскольку в этом вопросе необходимо учитывать мнение работников. Так идею депутата Госдумы Сергея Миронова оценил член социального комитета Совфеда Сергей Леонов, передает РИА Новости.

«В обществе до сих пор нет консенсуса, какие праздники должны быть наиболее продолжительными — новогодние или майские. Пока побеждает точка зрения о том, что новогодние каникулы следует сохранить в нынешнем виде», — отметил он.

Также он пояснил, что в майские праздники отдыхают в основном те, кто ездит на дачи. Дачных участков в России порядка 20 миллионов, подчеркнул Леонов.

«Но законодательно механизм этот очень непростой, нужно учитывать не только трудовое законодательство и интересы работника, но и позицию работодателя», — признал сенатор.

Ранее лидер фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов назвал способ продлить майские праздники: для этого, по его мнению, нужно сократить новогодние каникулы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, не подтвердил информацию о том, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными.

В этом году в майские праздники россияне будут отдыхать два раза по три дня — с 1-го по 3-е число и с 8-го по 10-е. Большинство граждан планируют отправиться в эти дни в Москву и Санкт-Петербург.