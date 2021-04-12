Рогозин назвал причиной потери денег «подлые санкции США»

Госкорпорация «Роскосмос» потеряла нескольких потенциальных контрактов на запуск спутников, а значит, и деньги, которые могла бы заработать, из-за «подлых санкций» США. Об этом заявил глава компании Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

По его словам, были ситуации, когда заказчики хотели использовать российские ракеты, но давление со стороны США мешало им. Следовать санкционному режиму приходилось из-за того, что в аппаратах были американские комплектующие.

Ранее первый замгендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников объяснил, что научно-производственное предприятие «Энергомаш», одна из структур «Роскосмоса», потеряет 10-13 миллиардов рублей в год, если Россия откажется от поставок в США двигателей РД-180/РД-181. Это порядка трети выручки предприятий.

По его словам, предприятие старается искать варианты поставок этой продукции другим заказчикам, чтобы уйти от прямой зависимости, но потеря будет достаточно знаковая. В свою очередь Рогозин в поздравлении работников отрасли с Днем космонавтики заявил, что «с Россией хотят дружить и работать очень и очень многие».

Структуры «Роскосмоса» и «Росатома» впервые попали в санкционные списки США в декабре 2020 года. Среди них — Ракетно-космический центр «Прогресс» (производитель ракет «Союз») и головной научный институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш.