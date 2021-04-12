Умер актер из сериала «Клан Сопрано»

Умер американский актер Джозеф Сираво. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на дочь покойного Аллегру Окармус.

Причиной смерти Сираво стало онкологическое заболевание. Артист ушел из жизни в возрасте 64 лет.

Джозеф Сираво дебютировал на большом экране в криминальной драме 1993 года «Путь Карлито». В картине он сыграл вместе с Аль Пачино и Шоном Пенном. Сираво также участвовал в постановках на Бродвее. Прежде всего актер известен широкой аудитории, как исполнитель роли Джонни Сопрано, отца главного героя Тони в сериале «Клан Сопрано». Одной из его последних работ было участие в фильме «Сиротский Бруклин» режиссера Эдварда Нортона.

8 апреля текущего года сообщалось о смерти актера из сериала «Твин Пикс» Уолтера Олкевича. Мужчина скончался в Лос-Анджелесе на 73-м году жизни.