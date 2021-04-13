Слуцкая раскрыла секрет о падениях фигуристов

Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая в своем Instagram раскрыла секрет о падениях спортсменов на льду.

По ее словам, фигуристам редко бывает по-настоящему больно, так как практически всегда они падают на одни и те же места. «Ты прыгаешь, приземляешься на ногу, как бы по инерции соскальзываешь и садишься на попу», — добавила спортсменка.

Слуцкая также отметила, что жесткие падения фигуристов на льду исключить полностью нельзя, однако чаще спортсмены больнее падают на улице. «Да-да, в обычной обуви мы чувствуем себя намного менее уверенно, чем на коньках», — отметила россиянка.

Слуцкая завоевала серебро на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити и бронзу Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании. Спортсменка также дважды выигрывала чемпионат мира (2002, 2005). Карьеру она завершила в 2006 году.