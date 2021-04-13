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Рамзан Кадыров ушел в отпуск

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Фото: Татьяна Барыбина / «Коммерсантъ»

Глава Чечни Рамзан Кадыров ушел в отпуск, врио главы республики назначен председатель правительства региона Муслим Хучиев. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 13 апреля.

«Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 12 апреля 2021 года», — говорится в распоряжении Кадырова.

Подробностей о том, как глава республики планирует провести свой отпуск, пока нет.

Ранее в апреле после отставки губернатора Ульяновской области Сергея Морозова Рамзан Кадыров, возглавивший Чечню в апреле 2007 года, стал главным губернатором-долгожителем России.

В ночь с 12 на 13 апреля у российских мусульман начался священный месяц Рамадан. Во время Рамадана в течение светлого времени суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений. Принимать пищу разрешено после заката и до восхода солнца.

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