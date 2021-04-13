Глава Чечни Рамзан Кадыров ушел в отпуск, врио главы республики назначен председатель правительства региона Муслим Хучиев. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 13 апреля.

«Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 12 апреля 2021 года», — говорится в распоряжении Кадырова.

Подробностей о том, как глава республики планирует провести свой отпуск, пока нет.

Ранее в апреле после отставки губернатора Ульяновской области Сергея Морозова Рамзан Кадыров, возглавивший Чечню в апреле 2007 года, стал главным губернатором-долгожителем России.

В ночь с 12 на 13 апреля у российских мусульман начался священный месяц Рамадан. Во время Рамадана в течение светлого времени суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений. Принимать пищу разрешено после заката и до восхода солнца.